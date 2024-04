Nieuws Curaçao Ministerie ontdekt marihuanaplantage bij controle Dam Pretu Redactie 26-04-2024 - 0 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Projectteam Toezicht en Handhaving van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Stadsplanning heeft gisterochtend bij een controle om illegale bezetting van overheidsgrond en illegale bouwwerken een marihuanaplantage ontdekt.

Dat was bij Dam Pretu. De politie is daarna op de hoogte gesteld van de situatie. Die doet nu samen met het controleteam verder onderzoek. KPC is op zoek naar de verdachte in deze zaak.