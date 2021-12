Ministerie waarschuwt voor African Giant Slak in Boka

1 Delen

WILLEMSTAD – Het ministerie van Volksgezondheid op Curaçao waarschuwt voor de African Giant Snail. Die is in Boka Samí gesignaleerd. Een enorm grote slak die gezien is op verschillende muurtjes in de wijk.

Het beest is niet giftig, maar kan wel allerlei menselijke ziektes met zich meedragen en overbrengen. Het ministerie vraagt daarom om voorzichtig te zijn en de slak niet zomaar op te pakken. De African Giant slak wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van ziektes over de hele wereld. Internationaal is het de meest voorkomende invasieve slaksoort. Het ministerie gaat nu bekijken hoe het beestje bestreden moet worden.



