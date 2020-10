Motorrijder zwaargewond

Foto – Èxtra

Willemstad – Een motorrijder is gisteren zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een pickup. Het ongeluk gebeurde op de Kaminda George Willems.

De pickup, die vuil vervoerde schoot de weg op, net toen de motorrijder aan kwam rijden. Een botsing was onvermijdelijk.

De man is met spoed naar het CMC gebracht. Hoe zijn situatie nu is, is onbekend.

