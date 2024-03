Evenementen Mustang viert 60-jarig Jubileum met grootse show op Curaçao Redactie 2024-03-19 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Liefhebbers van de legendarische Mustang kunnen hun hart ophalen op Curaçao dit jaar. Ter ere van het 60-jarig bestaan van deze iconische auto organiseert de Mustang Club of Curaçao (MCC) in samenwerking met Crown Automotives en Sambil Shopping Mall een spectaculaire Car Show.

De festiviteiten beginnen op dinsdag 17 april in de namiddag met een feestelijke toost bij Crown Automotives in Seri Domi. Dit speciale moment markeert het startsein van de viering van het 60-jarig jubileum van de Mustang, een auto die door de jaren heen niet alleen een symbool van vrijheid en avontuur is geworden, maar ook een geliefd verzamelobject.

De hoogtepunten van de viering vinden plaats van 19 tot en met 21 april, wanneer de derde Mustang-tentoonstelling wordt gehouden. Dit evenement belooft Mustang-eigenaren en -liefhebbers bij elkaar te brengen om de schoonheid en kracht van deze unieke voertuigen te bewonderen.

Oproep

Het bestuur van de MCC roept Mustang-eigenaren op om zich te registreren en deel te nemen aan de tentoonstelling. Deelnemers kunnen zich aanmelden via een online formulier of door het scannen van een QR-code, waarbij ze de kans krijgen om hun trots en vreugde te delen met het publiek.

Deze viering is niet alleen een eerbetoon aan de geschiedenis en het erfgoed van de Mustang, maar ook een unieke gelegenheid voor autoliefhebbers op Curaçao om samen te komen en hun passie te delen. Hou de aankondigingen in de gaten voor meer informatie over dit niet te missen evenement.

Aanmelden: via deze link