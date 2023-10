Na vijf jaar weer een cruiseship in Suriname

PARAMARIBO – Het baggerwerk van Baggerbedrijf De Boer en Boskalis in de Surinamerivier begint vruchten af te werpen. Dankzij de verbeterde diepte van de rivier, nu op 5,50 meter, heeft voor het eerst sinds 2018 een Amerikaans cruiseschip Paramaribo kunnen bereiken.

Het betreft de Pursuit Seabourn, een 170 meter lang cruiseschip van rederij Seabourn Cruises uit Miami. Het schip legde aan in de Jules Sedney Haven van de hoofdstad, zo’n tien kilometer stroomopwaarts vanaf de monding van de Atlantische Oceaan.

De Pursuit Seabourn werd op 31 juli van dit jaar opgeleverd en is de nieuwste aanwinst in de luxueuze vloot van Seabourn Cruises. Het schip is speciaal ontworpen om afgelegen bestemmingen te verkennen die niet toegankelijk zijn voor grotere cruiseschepen.

Naast reguliere tussenstops in het Caribisch gebied, bezoekt het schip ook buurland Frans-Guyana en de Braziliaanse stad Belém. De eindbestemming is de miljoenenstad Manaus, hoewel het momenteel onzeker is of de lage waterstand in de Amazonerivier deze laatste etappe zal toestaan. Vanwege aanhoudende droogte hebben veel schepen al problemen ondervonden.

De Seabourn Pursuit, varend onder de vlag van de Bahama’s, biedt plaats aan 317 passagiers en 120 bemanningsleden. De rederij beschouwt de aankomst in Paramaribo als een mijlpaal in de economische groei en de ontwikkeling van duurzaam toerisme in de regio, wat een bloeiende toeristenindustrie garandeert. Daarnaast maakt de uitgebaggerde rivier het nu ook mogelijk voor grotere vrachtschepen om de haven binnen te lopen, iets dat jarenlang onmogelijk was.