Nationaal selectie Curaçao gearriveerd 29-05-2024

WILLEMSTAD – Het nationaal elftal van Curaçao, bekend als The Blue Wave, is gisteravond op het eiland aangekomen. Onder leiding van hoofdcoach Dick Advocaat landde het team aan boord van de Airbus A350 van Corendon Dutch Airlines vanuit Amsterdam.

Tijdens hun verblijf logeert het elftal in The Rif Resort Curaçao. Corendon is een van de hoofdsponsors van het team.

De eerste kwalificatiewedstrijd van Curaçao is tegen Barbados en vindt plaats op 5 juni in het SDDK-stadion in Brievengat. Drie dagen later, op 8 juni, vliegt het team naar Aruba voor een wedstrijd tegen Aruba.

Het elftal bestaat uit de volgende spelers: Eloy Room, Tyrick Bodak, Sherel Floranus, Nathangelo Markelo, Rangelo Janga, Kenji Gorre, Brandley Kuwas, Joshua Brenet, Arjani Martha, Nino Fancito, Rayvien Rosario, Xander Severina, Kevin Felida, Jurien Gaari, Godfried Roemeratie, Jaron Vicario, Rhuendley Martuina, Gervane Kastaneer, Ryangelo Cijntje, Wouter Jansen, Leon Hese, Cornelis Pot, Giovanni Franken, Raymond Mulder en Anouar Armani.