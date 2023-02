‘Nederland moet betere opvang Venezolanen afdwingen’

WILLEMSTAD – Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben in een brief aan de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gevraagd om een humanere aanpak van de vluchtelingen en crisismigranten uit Venezuela. ‘Nederland met stoppen met wegkijken.’

De organisaties Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland en Human Rights Defence Curaçao (HRDC) hebben een brief gestuurd aan de voorzitters van de Staten van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van de Koninkrijkscommissie van de Eerste en Tweede Kamer. Die vergaderen deze week drie dagen lang op Curaçao in het kader van het halfjaarlijkse Interparlementair Koninkrijksoverleg, IPKO.

HRDC legt uit dat er kritiek is op het feit dat Nederland de renovatie van zogeheten ‘vreemdelingenbarakken’ op Curaçao financiert zonder eisen te stellen aan de opvang. De gevangengenomen vreemdelingen zitten nog steeds achter prikkeldraad en in betraliede ruimtes en worden zo van hun vrijheid beroofd.

Amnesty bracht op 7 februari een rapport uit over de situatie van de ongedocumenteerde Venezolanen op Curaçao. Het is het derde rapport over dit onderwerp sinds 2018.

De manier waarop vluchtelingen en crisismigranten worden behandeld is volgens Amnesty slecht en in de afgelopen jaren is dat nauwelijks verbeterd.

De mensenrechtenorganisaties willen daarom dat Nederland zich niet langer verschuilt achter gelegenheidsargumenten zoals autonomie in vreemdelingenkwesties. Ze willen dat er een humane opvang komt waarbij Venezolanen in vrijheid een, al dan niet tijdelijk, legaal verblijf kunnen afwachten.