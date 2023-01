Nederlandsche Bank op bezoek om slavernijexcuses 

WILLEMSTAD – Vandaag is een delegatie van de Nederlandse Bank op Curaçao om verder te praten over de excuses voor de rol van de Bank bij de slavernijgeschiedenis. Cees Ullersma en Bianca Tjon Atsoi brachten namens de Nederlandsche Bank een bezoek aan de Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout.

De president van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot bood op 1 juli 2022 excuses aan alle nazaten van tot slaaf gemaakten in Nederland, Suriname, Curaçao, St Maarten, St Eustacius, Saba, Bonaire en Aruba.

‘’Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we onszelf alleen nog recht in de ogen kunnen kijken nadat we excuses hebben gemaakt aan alle nazaten van tot slaaf gemaakten’’, zei Klaas Knot destijds in het gesprek met de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Volgens de Bank is er in de Nederlandse samenleving nog altijd het racisme, de uitbuiting en de discriminatie die onder andere voortkomen uit het slavernijverleden. Hierdoor zijn achterstanden gecreëerd die moeilijk zijn in te halen. “Daarom is het noodzakelijk om gezamenlijk het verleden onder ogen te zien, dit verleden te erkennen en bij te dragen aan verwerking van het leed”, aldus Knot.

Plan

De Nederlandse Bank wil stappen zetten. Er is een Chief Diversity Officer aangesteld en binnen alle lagen van de organisatie vindt dialoog plaats over hoe de diversiteit binnen De Bank verder kan worden verbeterd.

De Bank heeft voorts streefcijfers bepaald om multiculturaliteit in het management van DNB te vergroten. En bij onze terugkeer naar het Frederiksplein, zal De Bank de publieke ruimte inzetten door dialoog en interactie en zo het slavernijverleden een plek te geven die “recht doet aan betrokkenen en ons aanzet tot gesprekken daarover.”

Tjon Atsoi leidt bij De Bank het project rond het slavernijverleden, Ullersma is als afdelingshoofd mede verantwoordelijk voor de technische samenwerking van DNB met zusterinstellingen, waaronder de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.