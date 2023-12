Nicole Lake vluchtte uit gevangenis om gebrek medische zorg

WILLEMSTAD – Nicole Lake, de 24-jarige vrouw die 28 oktober ontsnapte uit de vrouwenvleugel van de SDKK-gevangenis, deed dat, omdat ze genegeerd werd door het personeel. Ze had medische aandacht nodig na een ongeval waarbij ze longletsel opliep. Dat schijft de Vigilante, die gisteren aanwezig was in de rechtbank.

Ze moest verschijnen op beschuldiging van het ontsnappen uit de gevangenis en het stelen van een voertuig. Het Openbaar Ministerie eiste vier jaar cel, maar dat werd uiteindelijk twee jaar met aftrek van voorarrest.

Ontsnapping

Nicole beweerde dat ze elke dag om een doktersbezoek vroeg, maar de leiding en de werknemers van de gevangenis negeerden haar verzoeken. Dit leidde volgens Nicole tot haar wanhopige poging om te ontsnappen.

Zij klom op het dak van de afdeling en sprong in de tuin, maar slaagde er in eerste instantie niet in te ontsnappen, waardoor ze terug moest naar de vrouwensectie. Vervolgens klom ze opnieuw op het dak en belandde bij de barakken voor vreemdelingen.

Ze verborg zich daar ’s middags onder een container tot de avond. Volgens Nicole waren het de Venezolanen die wisten dat ze zich daar verborg en haar hielpen ontsnappen toen de bewakers niet in de buurt waren.

Nicole rende vervolgens naar de rand van Kaya Shèrs, waar een bekende voorbijganger haar een lift gaf naar Caracasbaai. Ze benadrukt dat er niemand was die op haar wachtte om haar te helpen ontsnappen.

Later betaalde ze samen met haar broer Sambo iemand om hen naar San Pedro te brengen, waar ze uiteindelijk werd gearresteerd. Tijdens haar arrestatie werd drugs gevonden in haar tas, maar Nicole verklaarde dat ze zelf geen drugs gebruikt. De drugs zouden in haar tas zijn om naar iemand anders te brengen.