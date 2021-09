Niet meer cash betalen bij landsontvanger

33 Gedeeld

WILLEMSTAD – Oppositiefracties PAR, MAN, KEM en TPK zijn verrast over het besluit van minister van Financiën, Javier Silvania (MFK), om per 1 oktober contante betalingen binnen de Ontvanger te elimineren. De partijen hebben daarom een spoed-Statenvergadering aangevraagd over de uitlatingen van de minister over baanverlies binnen de Ontvanger, vanwege het stopzetten van cash-betalingen.

De ombudsman heeft in zijn jaarverslag van 2019 benadrukt dat er contant betaald moet kunnen worden, aldus de vier partijen. De oppositiefracties stellen dat zolang de overheid niet kan garanderen dat alle burgers en bedrijven een bankrekening kunnen openen, de regering dan ook geen pinbetalingen of bancaire overboekingen kan eisen, schrijft het Antilliaans Dagblad.

