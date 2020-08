Nieuw geval van coronabesmetting op Curaçao

19 Gedeeld

Willemstad – Er is een nieuwe coronabesmetting geregistreerd op Curaçao. Dat heeft Izzy Gerstenbluth laten weten tijdens de persconferentie van zojuist. Het aantal besmettingen is nu twee.

In beide gevallen gaat het om geïmporteerde gevallen. De laatste besmette persoon was samen met 16 anderen aan boord van een schip. Deze vijftien andere personen zijn in quarantaine geplaatst. De persoon met de coronabesmetting zit in isolatie.

