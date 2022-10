Nieuw Kolektivo festival in teken van innovatie

Op 22 oktober vindt de eerste editie plaats van het nieuwe innovatie festival “Kolektivo” te Landhuis Chobolobo. Het festival zal zowel lokale als internationale technologie-experts, ondernemers, changemakers, landbouwers, studenten en scholieren bijeen brengen om ideeën op het vlak van sociale impact, technologie en ondernemerschap uit te wisselen.

Kolektivo zet Curaçao op de internationale kaart met innovatieve technologieën om de natuur en gemeenschap bij elkaar te brengen en een lokaal beheerde infrastructuur in een globaal actieve organisatie structuur te bieden.

Het Kolektivo Framework wordt op Curaçao als eerste gepresenteerd om daarna in andere landen uit te breiden. Waardoor er een globaal netwerk van Kolektivo’s ontstaat, ieder met hun eigen karakter en gemoderniseerde governance structuur.

Over Kolektivo

Kolektivo is een organisatie welke opgericht is en geleidt wordt door enkele “Yu di Korsou”. De organisatie streeft ernaar om middels moderne technologieën zoals blockchain en cryptocurrencies te investeren in de lokale gemeenschap, ons ecosysteem te herstellen en sociale impact projecten te stimuleren.