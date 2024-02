Nieuwe Nederlandse film ‘Love Fail Repeat’ brengt romantiek naar Curaçao

WILLEMSTAD – Curaçao vormt het zonnige decor voor de opnames van een nieuwe romantische bioscoopfilm ‘Love Fail Repeat’. Met een voor Nederlandse begrippen goede sterrencast en een grappig, maar niet uniek verhaal belooft deze film volgens de makers een hit te worden. Hoofdrollen zijn weggelegd voor Carré Albers en Twan Kuyper, die in een verrassende tijdloopromance verstrikt raken. Daarmee lijkt de film de verhaallijn van de bekende Amerikaanse film Groundhog Day uit 1993 te hebben gekopieerd.

De film volgt Emy (gespeeld door Carré Albers), een sarcastische hotelmedewerkster op Curaçao, wiens leven een onverwachte wending neemt. Ze raakt gevangen in een tijdloop, waarbij ze dezelfde dag herhaaldelijk beleeft. De situatie verandert wanneer de charmante filmster Nathan Levi (Twan Kuyper) ten tonele verschijnt en mogelijk de sleutel tot haar ontsnapping biedt.

De cast wordt verder versterkt door in Nederland bekende namen zoals Gaby Blaaser, Robbert Rodenburg, en Géza Weisz, met rollen voor Zoë Love Smith, Sophie Bouquet, en vele anderen. De opnames vinden plaats in het luxe 5 sterrenhotel The Rif, onder regie van Erwin van den Eshof, bekend van ‘Alles is nog steeds zoals het zou moeten zijn’ en de ‘Misfit’-films.