Nog een man aangehouden voor overval op McDonald’s

WILLEMSTAD – In verband met de overval van 31 mei op een filiaal van McDonald’s aan de Winston Churchillweg, heeft de politie nog een arrestatie verricht.

Het Atrakoteam en het Arrestatieteam arresteerde de verdachte J.R.I 25 jaar oud en geboren op Curaçao in een huis aan de Sto. Domingoweg.

Na zijn arrestatie, werd er een huiszoeking gedaan en zijn er items geconfisqueerd die belangrijk zijn voor het onderzoek. J.R.I. is de vierde man die in deze zaak is aangehouden.

Eerder arresteerde de politie drie jongen mensen op verdenking van de overval op MacDonalds. Het ging om drie medewerkers van het restaurant zelf. Of de man die nu is aangehouden ook werknemer is van de fastfood keten, is niet bekend.