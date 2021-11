Odile van Aanholt wint goud

30 Gedeeld

OMAN – De op Curaçao geboren zeilster Odile van Aanholt en Elise Ruyter hebben in Oman de wereldtitel behaald in de olympische 49erFX-klasse.

Het duo won in de snelle en technisch veeleisende tweemansboot twee races, eindigde vijftien van de zestien keer in de top-tien en had in de medalrace aan een derde plaats genoeg om wereldkampioen te worden. In september wist het gelegenheidsduo ook al de Europese titel te veroveren.

