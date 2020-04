OM waakzaam op sociale media

Willemstad – Het Openbaar Ministerie zegt extra waakzaam te zijn op sociale media om opruiing te voorkomen. Opruiing is het in het openbaar aanzetten tot een strafbaar feit tegen het openbaar gezag.



In een persverklaring zegt het OM dat Curaçao weliswaar een vrije democratie is waarin iedereen in beginsel mag zeggen en schrijven wat hij of zij wil.



Maar het aanzetten tot strafbare feiten mag niet. Het OM zal in zo’n geval ingrijpen en vervolging starten.