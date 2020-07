Ombudsman wil meer weten over drinkwaterbeleid

Willemstad – De Ombudsman wil weten hoe de bevolking denkt over het subsidiëren van schoon drinkwater en is daarom een online enquête begonnen.

In zeven korte vragen hoopt de Ombudsman genoeg informatie te verzamelen of er draagvlak is voor het huidige drinkwaterbeleid van de overheid. Daarbij gaat het vooral over maatregelen voor mensen die water eigenlijk niet kunnen betalen.

De enquête kan nog een week ingevuld worden. Een link is beschikbaar via de Facebook pagina en de webpagina van de Ombudsman https://nl.surveymonkey.com/r/OMBDSCW062020

Lees ook: