Ondernemer ontvoerd in Willemstad

WILLEMSTAD – Een ondernemer is gisterochtend ontvoerd uit zijn uniformenwinkel aan de Veerisweg. Dat gebeurde voor de ogen van klanten en personeel. Drie gemaskerde en zwaarbewapende mannen vielen rond half elf de winkel binnen, behandelden de ondernemer ruw en dwongen hem in een rode Kia Rio sedan. Ze reden weg in de richting van de Helmin Magno Wiels Boulevard.

Direct na de ontvoering startte de politie een uitgebreid onderzoek. Agenten die snel ter plaatse waren, verzamelden getuigenverklaringen en analyseerden camerabeelden uit de omgeving. Pogingen om telefonisch contact op te nemen met de ontvoerde ondernemer bleven zonder resultaat.

Later op de dag werd bekend dat de ontvoerders een losgeld van 200.000 gulden eisten voor de vrijlating van de ondernemer. Hoewel deze informatie niet officieel bevestigd is door de politie, wordt aangenomen dat het losgeld is betaald.

Het rechercheteam roept getuigen op die rond het tijdstip van de ontvoering iets verdachts hebben gezien in het gebied van Veeris of elders, om contact op te nemen met de politie via 917 of, voor anonieme tips, via 108.