Onderwijsvakbond DOEN kondigt grote actie aan op 5 oktober

WILLEMSTAD – Onderwijsvakbond DOEN gaat op 5 oktober de straat op om te protesteren tegen de regering Pisas, die geen prioriteit zou geven aan het Onderwijs. Marbella Felipa, de voorzitter van DOEN zegt dat het onderwijs niet langer genegeerd kan worden.

Als er geen gehoor wordt gegeven aan het maken van onderwijs tot een topprioriteit, zal de vakbond haar leden mobiliseren voor een grootschalige actie.

De oproep komt nadat de vakbond tevergeefs en na meerdere pogingen geprobeerd heeft een vergadering met de directeur van de Dienst Openbaar Onderwijs en overheidsfunctionarissen, waaronder de secretaris-generaal en de minister van Onderwijs te beleggen. Met deze vergadering had de bond haar hitteplannen willen presenteren.

Zo wil de bond dat ieder klas een airconditioning systeem krijgt en dat er structurele tropenroosters worden ingevoerd vanwege het veranderende klimaat en de huidige hittegolf op het eiland.

Felipa legt uit dat het begrijpelijk is dat de regering niet in staat is om binnen een dag airconditioning in alle klaslokalen te plaatsen, maar wat ze wel willen is een plan en een begroting en een timetable.

Als de overheid niet op die plannen reageert, zal er op 5 oktober, de ‘Internationale Dag van de Leraar’, een onderwijsactie plaatsvinden. Hoe dit eruit zal zien en waar en hoe laat het zal plaatsvinden, wordt op tijd bekend gemaakt zodat iedereen zich kan voorbereiden.