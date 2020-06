Ontslagen bij Amigoe

15 Gedeeld

Willemstad – Uitgeverij Amigoe ontslaat een deel van haar personeel. De krant zit in financieel zwaar weer, mede door Corona.



De familie Voges, als aandeelhouder, zegt niet nog meer geld in de krant te kunnen stoppen. Het personeel moest in april al verplicht een fors deel van het salaris inleveren.



De ontslagen vallen op alle afdelingen, behalve op de redactie. Amigoe heeft naar eigen zeggen 140 mensen in dienst, hoeveel er nu afvloeien is niet bekend.

