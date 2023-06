Oplossing voor wachtlijst bij CMC

WILLEMSTAD – De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft ingegrepen in de problematiek van de wachttijden voor operatiepatiënten. Met ingang van maandag 5 juni een wordt een groot aantal patiënten die langer dan zes weken op de wachtlijst voor een operatie staan door het Curaçao Medical Center naar het Advent Ziekenhuis doorverwezen.

Er bestaat al langere tijd een wachtlijst voor operaties, poliklinische bezoeken en radiologische onderzoeken in het Curaçao Medical Center. Ondanks schommelingen blijft de wachtlijst lang en onacceptabel, schrijft de Inspectie, en lijkt de trend weer opwaarts te zijn.

Er is een groot tekort aan ondersteunend personeel voor de operatiekamer (operatieassistenten en anesthesieassistenten). Ondanks verschillende recente acties door het management van het CMC, is het tekort niet verminderd en is er geen directe oplossing op korte termijn voor de groeiende wachtlijst.

Maar er is voldoende ruimte in het Advent Ziekenhuis om zowel extra operatiepatiënten als radiologische patiënten te behandelen. Omdat het CMC en het Advent Ziekenhuis al lang digitaal verbonden zijn op het gebied van radiologie, zijn de resultaten onmiddellijk beschikbaar in het CMC.

Bovendien kunnen patiënten die langer dan zes weken op de wachtlijst staan voor een operatie of radiologisch onderzoek contact opnemen met het Advent Ziekenhuis. Daar zal worden beoordeeld of de patiënt in aanmerking komt voor een operatie of radiologisch onderzoek aldaar.