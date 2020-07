Opnieuw winkel/magazijn Punda in brand

5 Gedeeld

Foto – Èxtra

Willemstad – De brandweer moest zaterdag opnieuw opdraven vanwege brand in Punda. Daar stond weer een winkel/magazijn in brand. Dit keer in de Columbusstraat.

De brandweer was snel ter plaatste en wist het overslaan van de brand naar andere panden te voorkomen. De laatste maanden is er vaker brand in Punda. De oorzaak van deze brand is nog niet bekend en wordt onderzocht.

