Oudere vrouw (78) overlijdt tien dagen na verkeersongeval 

WILLEMSTAD – De politie heeft bevestigd dat een oudere vrouw die betrokken was bij een verkeersongeval op 21 augustus op de Andre Belloweg enkele dagen geleden is overleden in het Curaçao Medisch Centrum (CMC).

Op de bewuste dag was een kraanwagen betrokken bij een aanrijding met een personenauto. De vrouw die in de auto zat liep daarbij zware verwondingen op. Ze werd aanvankelijk naar het CMC gebracht, maar haar gezondheid verslechterde later en ze overleed enkele dagen geleden.

Het slachtoffer is geïdentificeerd als Lourdes Filomena Dekkers Leito, 78 jaar oud.