Overheidsschuld Curaçao blijft stijgen

1 Delen

WILLEMSTAD – De overheid van Curaçao heeft in 2021 een lager tekort op de lopende begroting geboekt dan in 2020. Dat komt vooral omdat er minder is uitgegeven door lagere belastinginkomsten. Dat meldt Richard Doornbosch, President van de Centrale Bank.

Ook voor volgend jaar wordt een hoog begrotingstekort voorspeld. Tegelijkertijd steeg de publieke schuldquote in 2021 verder tot 90 procent van wat alle Curaçaoënaars in een jaar verdienen. De stijging komt vooral door de liquiditeitssteun uit Nederland. Dat zijn leningen, die volgens de Bankpresident moeten worden geherfinancierd in onderhandeling met Nederland.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures