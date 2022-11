Paradise FM DJ Vanessa Werkhoven gaat 103.1 uur in een afgesloten container kerstradio maken

WILLEMSTAD – Paradise FM DJ Vanessa Werkhoven gaat 103.1 uur in een afgesloten en klimaatneutrale container radio maken. Het urenaantal refereert naar de FM frequentie van de radiozender op Curaçao. De actie is klimaatneutraal omdat de container op zonnepanelen stroom levert.

De actie van Werkhoven is bedoeld om de kerstactie van het radiostation kracht bij te zetten. In de week voor kerst trekken de andere DJ’s van het radiostation, Joris Reer en Maarten Schakel voor het derde jaar op rij door het land om mensen te verrassen met de meest uiteenlopende cadeaus.

Vanuit een 20-voets container op het Wilhelminaplein verzorgt Werkhoven de radio-uitzending. De container heeft geen ramen en de DJ heeft die week ook geen toegang tot internet en telefoon.

Wel mag ze bezoek ontvangen: diverse prominenten schuiven aan bij haar. Werkhoven is enorm benieuwd hoe dit gaat aflopen: “ik ben van nature een gezelschapsdier, dus vier en een halve dag in mijn eentje doorbrengen is reuze spannend!”.

Wensen kunnen vanaf maandag online ingestuurd worden, het programma ‘Een Wens Voor Iedereen’ wordt uitgezonden van maandag 19 november om 07.00 uur tot en met vrijdag 23 december om 13.06.