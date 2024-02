Parlementaire enquête HNO begint maandag met openbare verhoren

WILLEMSTAD.- De parlementaire enquête naar besluitvorming en kostenoverschrijding bij het traject van het nieuwe ziekenhuis begint maandag met de publieke verhoren. De ondervragingssessies zijn openbaar en worden via sociale media gestreamd vanuit de vergaderzaal van de Staten. Dat meldt de voorzitter van de commissie, dr. Eduard Braam.

Er worden elke dag vier mensen geïnterviewd, waarbij elk gesprek maximaal een uur duurt. Volgens de planning nemen deze interviews ongeveer een maand in beslag.

Er wordt gesproken met verschillende mensen die een rol hebben gespeeld in de planning en constructie van het project, over een periode van 2006 tot 2019.

Volgens de voorzitter is de agenda vertrouwelijk. De namen van de te interviewen personen worden een dag van tevoren aangekondigd. De eerste vier mensen op maandag zijn mevrouw Geerlingh van de Algemene Rekenkamer, Age Bakker, voormalig voorztter Cft, Humphrey Davelaar, voormalig minister van Volksgezondheid en Bob Pinedo, een van de initiatiefnemers van het nieuwe ziekenhuisproject.

Aan het einde van elke interviewdag, in de namiddaguren, is er een compilatie voor de lokale pers. Daarbij wordt niet ingegaan op de inhoud van de interviews.

Volgens Eduard Braam zijn de interviews bedoeld om elke individue verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun deel van het project, en het doel van deze enquête is om te achterhalen hoe beslissingen zijn genomen, op welk moment en om welke reden.

De focus ligt op vijf onderzoekspunten. Ten eerste de locatiewijziging van het ziekenhuis, daarna de financiële verantwoordelijkheid. Ook de overgang van Sehos naar CMC is een apart hoofdstuk en er wordt gekeken naar aspecten van constructie en veiligheid. Tenslotte is er aandahct voor de verantwoordelijkheid van de overheid.

De uitzending van de interviews kan gevolgd worden op radio Direkt 92.1 FM en via de Facebookpagina van het parlement.