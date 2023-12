PdVSA gaat schuld aan Curaçao aflossen met olieproducten

WILLEMSTAD – De Refineria di Kòrsou (RdK) heeft een overeenkomst bereikt met PdVSA voor de afhandeling van schulden die zijn achtergelaten door Refineria Isla BV na het stopzetten van haar operaties in 2019. De schuldafwikkeling vindt plaats in de vorm van levering van olieproducten in plaats van contante betalingen.

Na het stopzetten van de operaties van Refineria Isla BV waren er schulden achtergebleven, zowel op Curaçao als op Bonaire, waar het oliebedrijf de faciliteiten van BOPEC beheerde. Op Curaçao zijn bepaalde producten van Refineria Isla BV verkocht om een deel van de achterstallige schulden te dekken. RdK heeft ook een deel van de salarissen aan werknemers afgedekt.

Maar een openstaand bedrag van meer dan 100 miljoen dollar blijft nog steeds onbetaald, net als een schuld in de vorm van lonen aan werknemers en verleende diensten op Bonaire. De regeringen van zowel Curaçao als Nederland zijn onderhandelingen gestart om betaling van deze achterstallige schulden te verkrijgen na het opheffen van Amerikaanse sancties tegen Venezuela.

PdVSA heeft nu ingestemd met de betaling van het resterende bedrag in de vorm van olieproducten. Deze overeenkomst maakt deel uit van een breder kader dat toekomstige onderhandelingen omvat voor het hervatten van relaties tussen Venezuela, Curaçao en Bonaire. In eerste instantie gaat het om het gebruik van de opslagcapaciteiten in Bullenbaai en BOPEC, maar ook over de mogelijkheid om Venezolaanse ruwe olie op Curaçao te gaan verwerken.

Qatar

De internationale pers rapporteerde in november dat Qatar een belangrijke rol speelde in de onderhandelingen om de Amerikaanse sancties tegen Venezuela op te heffen. De beslissing om de sancties op te heffen viel op 17 oktober 2023.

Kort daarna, op 22 oktober 2023, kondigde RdK aan dat het een Memorandum of Understanding (MoU) had ondertekend met Oryx Petroleum Limited om een geschikte partner te vinden voor het beheer en de operatie van de raffinaderij en Bullenbaai. Oryx Petroleum Group is een privébedrijf, geïncorporeerd in Hongkong, maar eigendom van Ghannim Bin Saad & Sons Group uit Doha, de hoofdstad van Qatar.

Maunsell Investment Management uit Vancouver, Canada, coördineert de ‘due diligence’ van de installaties van Refineria Isla en Bullenbaai. Er wordt verwacht dat er in 2024 een definitieve overeenkomst met Curaçao zal worden bereikt. Maunsell heeft op zijn beurt een overeenkomst gesloten met het lokale bedrijf Alternative Energy Facility BV voor assistentie bij de ‘due diligence’.

Asfalt

De Amerikaanse Global Oil Management Group is al bezig met het vernieuwen van bepaalde installaties van de raffinaderij om asfalt voor de Amerikaanse markt te produceren. De bedoeling is dat Global Oil in mei 2024 Venezolaanse ruwe olie gaat gebruiken voor asfaltproductie, hoewel er ook tegenstrijdige informatie is dat er nog weinig activiteit plaatsvindt op het terrein van Refineria Isla.

Oryx is ook van plan te investeren in een LNG-gasfabriek om de raffinaderij met minder vervuiling te laten opereren. De opgeheven Amerikaanse sancties zouden het mogelijk moeten maken om gas uit Venezuela te importeren.