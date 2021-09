Pippi’s Opvang op Curaçao

WILLEMSTAD – Zo nu en dan is het nodig om een Stichting en/of persoon onder de aandacht te brengen. Gewoon, omdat ze fantastisch werk doen en wat extra publiciteit verdienen. Zo ook Tamara en vrijwilliger Mandy!

GESCHIEDENIS

Tamara is een van de inwoners van Curaçao die het graag anders wilde zien. Tamara is begonnen als vrijwilliger bij het dierenasiel. Hier werd zij geconfronteerd met het vele dierenleed op Curaçao. Zij besloot te starten met het helpen van gewonde dieren op straat door middel van opvang, zorg, rust en daaropvolgend het zoeken naar een veilig thuis voor het dier. Vrijwilligers sloten zich aan en Pippi’s Opvang werd in 2012 geboren. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot een compleet rescue center op het terrein van de woonboerderij van Tamara.

MISSIE

Op Curaçao is er veel dierenleed te vinden. Honden in tuinen aan de ketting, compleet genegeerd zonder aandacht of zorg. Straathonden en katten, uitgehongerd en onder de parasieten. Paarden en ezels die volledig verwaarloosd zijn. Dieren lopen vrij rond, gevaar voor henzelf en het verkeer om hen heen. Een alsmaar groter wordend probleem doordat de dieren niet gesteriliseerd/gecastreerd worden. Het blijft zich uitbreiden.

Pippi’s Opvang zet zich 100% in voor een betere, gezonde toekomst van dieren op Curaçao. Het doel is om dieren te herplaatsen bij een liefdevol gezin. Dieren die niet herplaatsbaar zijn blijven bij de boerderij wonen. Omdat Pippi’s Opvang gewonde, getraumatiseerde en gehandicapte dieren opvangt en de meeste dieren veel stress ervaren wanneer er onbekende mensen op de opvang langskomen, hebben zij voor het welzijn van de dieren de poort gesloten voor bezoek.

PIPI’S OPVANG NU

Inmiddels heeft Tamara 7 paarden, 7 ezels, 2 katten, 34 honden, 10 kippen, 1 haan, 5 schildpadden en 2 zwijnen in de opvang. Naast de opvang is er ook een pension voor honden en katten, als baasjes op vakantie gaan. De opbrengsten hiervan gaan voor een groot deel naar het rescue center zodat er drinkwater, voer en medische zorg betaald kunnen worden. Ook organiseren ze zwemwandelingen met de paarden en ezels bij de St. Joris baai. Toeristen maar ook bewoners van Curaçao kunnen voor een klein bedrag aan deze unieke ervaring deelnemen. De volledige opbrengst hiervan gaat naar de dieren.

Dieren kunnen worden geadopteerd op Curaçao of in Nederland zodat ze een blijvend huis hebben, Pippi’s Opvang is een tijdelijk adres waar de dieren tot rust kunnen komen en aansterken voor een herplaatsing.

Op Zaterdag 2 oktober tussen 09.30uur en 10.30uur is er een Veiling & Loterij bij Pippi’s Opvang Curaçao. Tijdens deze speciale ochtend ontmoet je diverse opvangdieren: Gehandicapte Bowie met zijn rolstoel, paard Lieve en ezel Soef. Meld je aan win een prijs! Koop een Entreekaart voor 10,- ANG, inclusief één lotnummer. Extra lotnummer kost 5,- ANG

Volg de verhalen van Tamara en haar dieren op de facebook pagina van Pippi’s opvang Curaçao

Elke hulp groot of klein is zeer welkom. Wil jij deze opvang steunen? Kijk dan voor alle informatie op de website van Pippi’s Opvang Curaçao

https://www.youtube.com/channel/UCfZwx9pPkoRcJI9gxtr_iqw

