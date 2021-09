Pisas niet naar New York voor AVVN

WILLEMSTAD – Minister-president Rutte en minister De Bruijn namen deel aan de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) op vrijdag 24 september in New York.

De Koninkrijksdelegatie was vanwege de COVID-19 pandemie dit jaar beperkt aanwezig in New York. De AVNN organiseerde zowel fysieke als virtuele bijeenkomsten. Zo mocht minister-president Pisas virtueel vanuit Curaçao bij bepaalde events inloggen. Eerder werd gedacht dat hij aanwezig zou zijn in New York, dit was dus niet zo.

