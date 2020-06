Pisas waarschijnlijk nieuwe leider MFK

9 Gedeeld

Foto Ramsay Soemantha

Willemstad – Gilmar ‘Pik’ Pisas wordt waarschijnlijk de nieuwe leider van de MFK. Hij is tot nog toe de enige kandidaat en het bestuur gaat de komende week een partijleider kiezen.

Opmerkelijk is dat niet de leden maar het bestuur de keuze gaat maken. Gerrit Schotte is al anderhalf jaar partijleider af na zijn onherroepelijke veroordeling in 2018.

Tegen het Antilliaans Dagblad zegt het bestuur te hopen dat hun voormalige leider na zijn vrijlating betrokken blijft als adviseur.

