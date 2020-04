Politie aangevallen in Seru Fortuna

Foto: Èxtra

Willemstad – De politie is afgelopen weekend in Seru Fortuna aangevallen door een groep bewoners. Dat gebeurde toen zij in wilden grijpen vanwege de avondklok.



Vanuit alle kanten werden met stenen en flessen gegooid. Eén agent raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De relschoppers hadden de dag erna een video geplaatst van de rellen op sociale media.



Met de hulp van Nederlandse militairen en de Koninklijke Marechaussee heeft de politie gisteren de flessengooier, een 20-jarige jongen uit de wijk, opgespoord en aangehouden.