Politie arresteert inbreker bij oude Mangusa, drie maatjes vluchten

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren een man gearresteerd en is nog op zoek naar drie van zijn maatjes. Met zijn vieren hadden ze even daarvoor ingebroken bij de oude supermarkt van Mangusa aan de Cas Coraweg. Die wordt gebruikt als loods en opslagplaats voor de supermarkt.

De aangehouden man had zich verstopt in de kelder van de oude supermarkt. Het is nog niet duidelijk of zijn gevluchte maatjes ook spullen hebben meegenomen.

