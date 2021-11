Politie arresteert overvaller en stuurt hem meteen naar Capriles

62 Gedeeld

Foto’s – Èxtra

WILLEMSTAD – De politie heeft gisteren een overvaller in Brievengat direct doorgestuurd naar de Capriles kliniek. Even daarvoor had hij gevochten met een vrouw, van wie hij de tas wilde beroven.

Bij aankomst van de politie bleek het om een bekende te gaan. Een psychiatrische patiënt volgens de politie die meestal in de kliniek vastzit. Maar als dat niet het geval is, bedreigt hij mensen op straat, spuugt naar ze en trekt zelfs een mes als hij in de war is. Een dokter onderzocht de man en de politie bracht hem opnieuw naar Capriles.

