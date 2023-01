WILLEMSTAD – Twee jongens overvielen aan het eind van de ochtend, begin van de middag een telefoonwinkel in het complex van Cost-U-less.

De twee vluchtten na de gewapende overval weg in een auto, een gestolen witte Jeep, die kort daarna crashte tegen een muur van een bandenreparatieshop op de Jan Noorduynweg.

De jongens vluchtten te voet verder, maar konden door de politie, die snel ter plaatse, was in hun kraag gevat worden. Dat gebeurde op de kaya Brasolokus in Juan Hato.