Foto: Èxtra

Willemstad – De politie heeft sinds maandag bijna 2500 auto’s staande gehouden om te controleren of de bestuurder wel de weg op mag.



In totaal zijn er ruim 3000 mensen gecontroleerd. Daarbij waren ook de militairen van Cde Curaçaose Militie betrokken. Hoeveel auto’s in overtreding waren is niet gemeld. Wel dat er vijf mensen naar huis gestuurd zijn omdat ze geen boodschappen deden of iets dat wel is toegestaan op straat.