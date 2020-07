Politie is loslopende koeien zat

12 Gedeeld

Foto: Roelie van Beek

Willemstad – De politie heeft het wel gehad met loslopende koeien in Klein St. Michiel. Regelmatig breken koeien daar los en lopen dan door de wijk of door de tuinen. Gisteren was het opnieuw raak volgens de Èxtra.

De politie heeft de eigenaar gewaarschuwd dat bij volgende gelegenheid de koeien worden meegenomen en geplaatst bij de Veterinaire Dienst. De kosten zijn voor de eigenaar in dat geval. Net als de schade die de loslopende koeien toebrengen tijdens hun wandeling door de wijk.

