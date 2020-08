Politie neemt gevaarlijke honden in beslag

32 Gedeeld

Willemstad – Heden heeft het HIT-team van de politie op last van de officier van justitie van het Openbaar Ministerie twee gevaarlijke honden in beslag genomen. Dit naar aanleiding van een bijtincident dat deze zomer plaatsvond bij Koredor.



Hierbij hebben de twee inbeslaggenomen honden een kleinere hond, die aldaar met zijn baasje aan het wandelen was, doodgebeten. Van dit feit werd aangifte gedaan. De eigenaren van de inbeslaggenomen honden – welke door de politie zullen worden verhoord – hebben zich vermoedelijk schuldig gemaakt aan het onvoldoende zorgdragen voor een onder hun hoede staan gevaarlijk dier. Dit is strafbaar gesteld bij artikel 3: 2 Wetboek van Strafrecht Curaçao.

Bijtincidenten kunnen in principe altijd leiden tot in beslagname van honden, waarbij de honden uiteindelijk vaak, al dan niet op last van de rechter, moeten worden ingeslapen. Om deze reden is het van groot belang dat elke hondenbezitter in Curaçao goed zorgdraagt voor het onschadelijk houden van zijn honden. Dit door middel van een deugdelijk hekwerk om zijn of haar erf en/of het dragen van een goede lijn en/of muilkorf wanneer de honden mee op straat worden genomen.

