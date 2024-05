Politie en Justitie Politie vraagt hulp bij zoektocht naar vermiste Eudys Coster Dick Drayer 08-05-2024 - 1 minuten leestijd

Eudys Coster

WILLEMNSTAD – De politie heeft een oproep gedaan voor assistentie bij de zoektocht naar de 36-jarige Eudys Coster, geboren op Curaçao. Coster is voor het laatst gezien op dinsdag 7 mei om 04:45 uur toen hij zijn huis verliet in de omgeving van Kaya Shilling en niet meer terugkeerde.

Eudys Coster wordt als volgt beschreven: hij heeft een lengte van 1,65 meter, een stevig postuur, en een ovaal gezicht. Zijn haar is donkerbruin, kort en gekamd naar achteren. Hij heeft bruine ogen en een lichte huidskleur. Opvallend is een litteken aan de linkerzijde van zijn kin.

Op het moment van zijn verdwijning droeg Eudys geen kleding of schoenen. Aan de linkerkant van zijn hals heeft hij een tatoeage met zijn naam ‘Eudys’.

De politie verzoekt iedereen die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van Eudys Coster contact op te nemen via het telefoonnummer 917 of het anonieme nummer 108. Het delen van informatie kan cruciaal zijn in de urgente zoektocht naar Coster.