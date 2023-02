Politieke kou MFK en PNP nog niet uit de lucht

WILLEMSTAD – De politieke kou is nog niet uit de lucht tussen regeringspartijen MFK en PNP. De kritische houding van twee PNP-Statenleden Gwendell Mercelina en fractievoorzitter Sheldry Osepa is de MFK al langer een doorn in het oog. De partij zegt niet blindelings te kunnen rekenen op hun steun.

Tijdens het Isla-overname debat steunde de twee PNP-ers een motie van de oppositie om een nieuwe overname kandidaat te zoeken. “In het belang van het volk en onze kiezers”, aldus het bestuur.

Het PNP-bestuur heeft middels een brief gesteld dat zowel de politieke leider, het bestuur, de gekozen functionarissen als al onze vier parlementsleden op één lijn zitten.

“De PNP is altijd een partij geweest die de mening van de kiezers respecteert. We zijn begonnen met deze coalitie met vier parlementsleden en onze positie blijft hetzelfde. Elk parlementslid behoudt de vrijheid om zijn persoonlijke mening te uiten rekening houdend met de partijlijnen.”

Volgens de partij doen de parlementsleden hun werk zoals het hoort en hebben de steun van zowel het bestuur als de kiezers van de PNP.

Op het niveau van de besturen en politieke leiders van beide partijen, zegt de PNP nog steeds in overleg te zijn en zien zij geen reden om de regeringsrelatie tussen de PNP en MFK te verbreken.