Premier: Blijf thuis bij Corona symptomen

Ben je verkouden? Last van je keel? Heb je koorts? Blijf thuis. Die oproep deed minister-president Eugene Rhuggenaath in een interview op Dolfijn FM.

Hij benadrukt dat de regering de maatregelen die vandaag in Nederland zijn genomen in de strijd tegen het Corona virus op de voet te volgen. Maar: ,,Er is geen reden tot paniek.”

Hij doet een beroep op de hele bevolking verstandig te zijn. Regelmatig de handen te wassen en grote evenementen te mijden. Bij de luchthaven en cruiseterminal worden controles gehouden. ,,Waar nodig wordt dit opgeschaald”, benadrukt de premier.

De scholen blijven vooralsnog open. Morgen komen hij en verantwoordelijk minister Suzy Camelia Romer met alle stakeholders, waaronder uit de gezondheidszorg en het bedrijfsleven, bijeen. Naar aanleiding van dat overleg wordt over een nieuw pakket maatregelen besloten.