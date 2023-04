Premio Cola Debrot 2023 naar beeldend kunstenaar Ellen Spijkstra

WILLEMSTAD – De Premio Cola Debrot 2023 is toegekend aan keramist en fotograaf Ellen Spijkstra. De cultuurprijs wordt sinds 1968 elk jaar uitgereikt aan een specifieke categorie in de kunst en wetenschap, dit jaar is dat de beeldende kunst. De voordracht is gedaan door de Cultuurraad van Curaçao.

De categorieën zijn: Architectuur, Beeldende Kunst, Dans, Folklore, Literatuur, Muziek, Theater en Wetenschap. Dit jaar is de categorie Beeldende Kunst aan de beurt. De Premio Cola Debrot wordt uitgereikt op de geboortedag van Debrot op 4 mei en bestaat uit een gouden button die de bloem van de larahá representeert, een certificaat en een bedrag van 5000 gulden.

Volgens het juryrapport heeft Spijkstra Curaçao met haar kunst in verschillende landen over de hele wereld vertegenwoordigd en de naam hoog gehouden. De kunstenares heeft met haar talent en positivisme bijgedragen aan de constructieve ontwikkeling van Curaçao.

Ze heeft ook een groot deel van de Curaçaose gemeenschap ter hand genomen om zichzelf te kunnen uiten door middel van verschillende vormen van beeldende kunst.

Natuur

Spijkstra werd opgeleid aan de Academie Minerva in Groningen. In 1980 verhuisde zij met haar man Eric de Brabander naar Curaçao. Daar startte zij keramiekstudio Girouette en gaf tot 2012 keramiekcursussen.

Fotografie was aanvankelijk alleen een hobby, maar nadat zij in 1985 een lokale fotowedstrijd won, ontwikkelde zij zich tot dubbeltalent.

Veel van haar inspiratie haalt Spijkstra uit de natuur van Curaçao. Zij combineert haar keramiek met stukken rots en koraal en integreert foto’s van koralen in haar keramiek. Haar voornaamste thema’s zijn land en water, leven en verval. Zij maakt keramisch werk van uiteenlopende grootte, van klein tot monumentaal, en werkt bij voorkeur in series.

Spijkstra gaf onder meer les aan het Instituto Buena Bista in Curaçao, de Ateliers ’89 in Aruba en de Taller Escuela Arte Fuego in Caracas.

Als artist in residence werkte zij in de Taller Varadero in Cuba (zevende Biënnale van Havana), de Resen International Ceramic Colony in Resen en het Shangyu Celadon Modern International Ceramic Center in Shangyu, China.

Spijkstra’s werk is opgenomen in publieke collecties in binnen- en buitenland, waaronder de Maduro & Curiel’s Bank, het Avila Beach Hotel, de Centrale Bank, Het Curaçaose Museum, het Maritiem Museum Curaçao en het Curaçao Medical Center in Curaçao, de Aruba Bank in Aruba, het Wifredo Lam Center in Cuba, het Stedelijk Museum Schiedam en het Shangyu Museum in China.