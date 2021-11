Producten in de basismand uitgebreid naar vijftig

46 Gedeeld

WILLEMSTAD – De regering heeft besloten het aantal producten in de basismand uit te breiden. Op dit moment zitten er 27 producten in waarvoor een maximumprijs is vastgesteld. Daar komen nu 23 bij.

Het gaat vooral om producten voor de persoonlijke hygiëne, zoals tandpasta, natte hygiënische doekjes en deodorant. De regering kondigt ook een onderzoek aan naar de hoge prijzen voor voedsel in de supermarkt.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures