Radio Hoyer belicht Pierre Lauffer

WILLEMSTAD – In acht afleveringen laat Radio Hoyer 1 in de maand juni een licht schijnen op werken en voordrachten van de bekende Curaçaose schrijver en dichter Pierre Lauffer. In het kader van het 70-jarig bestaan van het radiostation wordt onder de noemer E Memoria di Pueblo, het geheugen van de bevolking, stelselmatig stilgestaan bij diverse belangrijke mijlpalen uit het verleden.

Op 14 juni 1981 overleed Pierre Lauffer. Nu, 43 jaar na dato, staat presentator Percy Pinedo stil bij diverse facetten van het leven en vooral van het werk van Lauffer. Hiervoor is gebruik gemaakt van de authentieke stem van Lauffer uit een grote archiefcollectie aan geluidsbanden die bewaard zijn gebleven.

De reeks wordt opgedeeld in totaal acht programma’s. Het is gebaseerd op het programma Seú Literario ku Pierre Lauffer, die Pierre Lauffer indertijd presenteerde op dit station waar nu, na al die jaren, nog altijd uit geput kan worden.

Verspreid over vier weken in de maand juni, op elke dinsdag en woensdag wordt deze radio-terugblik om half 7 ’s avonds uitgezonden via de FM-frequentie 101.9 van de jubilerende Radio Hoyer.