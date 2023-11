Randal Corsen in klassiek solorecital op Curaçao

WILLEMSTAD – In het hart van het Avila Beach Hotel brengt de Curaçaose pianovirtuoos Randal Corsen op 25 en 26 november twee klassieke solorecitals ten gehore in La Belle Alliance. De concerten markeren Corsen’s eerste volledige uitstap naar klassieke muziek en bevatten de meesterwerken van onder andere De Falla, Albeniz, Chopin, alsook stukken van zijn betovergrootvader Joseph Sickman Corsen.

De wijziging van locatie van de Snoa naar La Belle Alliance is een direct gevolg van de heersende internationale spanningen. Maar Corsen heeft er voor gekozen om het concert voort te zetten in deze intieme setting, waar men kan genieten van het prachtige geluid van de Bösendorfer Grand piano.

Corsen geeft een avondconcert op zaterdag en een speciaal ‘koffieconcert’ op zondagochtend. Dit laatste sluit aan bij de traditionele sfeer van La Belle Alliance.

Randal Corsen, hoofdzakelijk bekend om zijn jazzprestaties en optredens in de populaire muziekscene van Curaçao, heeft zijn veelzijdigheid meermaals bewezen. Hij sleepte de Edison Jazz award in Nederland in de wacht, was actief op het North Sea Jazzfestival en gaf zijn muzikale flair aan het winnende Tumba festivalnummer in 2019.

Deze klassieke omslag komt voor de liefhebbers niet als een verrassing, gezien Corsen’s diepgewortelde passie voor de klassieke genre die vaak doorschemert in zijn arrangementen.

Naast zijn eerdere werk waarin hij zijn betovergrootvader eerde, heeft Corsen samengewerkt met gerenommeerde namen zoals Tania Kross, voor wie hij zelfs de eerste Papiamentstalige opera schreef. Kross verzorgt bij deze gelegenheden ook een introductie, wat een extra dimensie geeft aan de concerten.