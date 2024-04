Isla RdK: Isla Raffinaderij kan alleen herstarten na grote revisie Dick Drayer 24-04-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De installaties van de Isla-raffinaderij verkeren in een dusdanig slechte staat dat er een grote revisie nodig is voordat het asfaltproductieproces kan beginnen. Dit zei Patrick Newton, de directeur van Refineria di Kòrsou (RdK), tijdens een bijeenkomst met de vakbond die de contractarbeiders vertegenwoordigt, SGTK.

Alcides Cova, president van SGTK, uitte zijn zorgen over de duidelijkheid en toekomst van de contractarbeiders binnen de raffinaderijplannen. Hij benadrukte dat er ondanks beloftes uit de verkiezingscampagne van 2021 door de regerende MFK- en PNP-partijen, nog steeds geen concrete stappen zijn gezet om de raffinaderij te herstarten.

Volgens Cova heeft Newton toegegeven dat de onderhandelingen over de bedrijfsvoering van de raffinaderij opnieuw zijn veranderd. Het oorspronkelijke plan was om eind mei te starten met de asfalttrein en vervolgens de rest van de installaties te reviseren. “Newton heeft besloten alles tegelijk te doen. De installaties zijn sterk verslechterd. Leidingen, kolommen, pompen en andere apparatuur zijn slecht onderhouden. In het kader van veiligheid gaan we nu alles reviseren en daarna starten met de asfaltproductie”, aldus Cova.

Voor deze revisie zullen aannemers worden ingehuurd. Cova wijst erop dat RdK geconfronteerd wordt met een groot probleem omdat aannemers moeite hebben om arbeiders te vinden. Dit komt doordat de lonen zijn gedaald sinds de sluiting van Isla en de lonen van de arbeiders daardoor ook zijn verlaagd.

Cova stelt voor dat de contractarbeiders, net zoals de ex-werknemers van Isla die werden overgenomen, betaald moeten worden volgens de tarieven die golden voordat de raffinaderij sloot. “Newton heeft aangegeven dat het aan Global Oil is om hierover te beslissen.”

Als de aannemers niet volgens deze tarieven worden betaald, is het logisch dat ze ook geen werknemers kunnen vinden omdat deze elders, zelfs tijdelijk, beter betaald werk kunnen krijgen. “Dit creëert ook een situatie waarin ontevreden aannemers zich niet inschrijven voor werkzaamheden op het terrein van de raffinaderij”, aldus Cova.

SGTK vindt het niet acceptabel dat, als lokale arbeiders niet gevonden kunnen worden, er goedkopere arbeidskrachten uit het buitenland, zoals Venezuela, worden aangetrokken. De vakbond heeft ook met RdK afgesproken dat informatie over voormalige werknemers aan de aannemers zal worden verstrekt om zo lokale arbeidskrachten te kunnen werven.

Cova meldde tot slot dat er binnen twee weken een nieuwe bijeenkomst met de betrokken partijen gepland staat om de ontwikkelingen verder te bespreken.