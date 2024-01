Rechter Bob Wit treedt terug om gezondheidsredenen

PORT OF SPAIN – Rechter Bob Wit heeft zich teruggetrokken uit het in Trinidad gevestigde Caribisch Hof van Justitie (CCJ) vanwege gezondheidsproblemen. Dit werd bekendgemaakt in een verklaring van het Hof. Rechter Wit was sinds de oprichting van het Hof in 2005 een lid van de eerste zitting en diende 18 jaar lang.

“Vandaag is een droevige dag voor het Hof, vooral omdat rechter Wit en ik deel uitmaakten van de eerste samenstelling van het Hof. Hij was de enige rechter met een achtergrond in het burgerlijk recht op de huidige bank van het CCJ, met rijke ervaring in militair recht, bestuursrecht, constitutioneel recht en internationaal mensenrechtenrecht”, zei CCJ-president, rechter Adrian Saunders.

Bob Wit is ook rechter van het Consititutionele Hof van Sint Maarten

Rechter Wit, 71, is geboren in Haarlemmermeer, Nederland. Hij studeerde af aan de Vrije Universiteit van Amsterdam met een Master in de Rechten met onderscheiding in 1977, voordat hij zich aansloot bij de Koninklijke Nederlandse Marine.

In Nederland werd hij in januari 1984 door Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot plaatsvervangend rechter van de rechtbank in Rotterdam,

In maart 1985werd hij rechter van dezelfde rechtbank, en op 1 oktober 1986 tot rechter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Dit hof bestaat uit verschillende rechtbanken van eerste aanleg in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en een Hof van Beroep.