Regering ondersteunt visserij met nieuwe FAD-project

Foto - ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN)

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao lanceert een nieuw project om de visserijsector te ondersteunen. Ze zullen Fish Aggregation Devices (FAD’s) in zee plaatsen om de visvangst te verbeteren.

FAD’s zijn objecten die vissen zoals tonijn en mahi-mahi aantrekken. Curaçao begon in de jaren ’90 met het gebruik van deze apparaten. In de afgelopen vijf jaar hebben vissers zelf geïnvesteerd in FAD’s, wat de vangsten deed stijgen. Maar omdat het bouwen van FAD’s duur is en ze vaak verloren gaan, willen ze nu extra steun.

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) heeft een expert uit Antigua ingeschakeld en materialen aangeschaft om 25 nieuwe FAD’s te maken en te installeren. De expert zal ook zijn kennis delen met lokale vissers en experts.

Vissers die willen helpen bij het bouwen van FAD’s kunnen zich nu aanmelden. Ze moeten ervaring hebben met vissen en navigeren. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het ministerie via Faisal Dilrosun op 432-5865 of per e-mail: faisal.dilrosun@gobiernu.cw.

