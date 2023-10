Rehabilitatie Tula valt letterlijk in het water

WILLEMSTAD – Wat een gedenkwaardig moment moest worden tussen twee landen die hun geschiedenis na 288 jaar eindelijk samen laten vallen, is uitgelopen op een nachtmerrie. Een felle depressie met stormachtige wind en harde slagregens gooide het eerherstel van Tula letterlijk in het water.

Het weer sloeg om, toen de stoet vanaf het plein naast regeringscentrum Fòrti al een half uur op weg was naar Parke di Lucha pa Libertad. Op het plein naast Fòrti was net de executie van Tula en zijn medestrijders in een dramatische vertolking neergezet door Grupo Kara. Precies op de plek waar Tula en Karpata op 3 oktober 1795 op gruwelijke wijze ter dood werden gebracht.

Het publiek trok daarna langs de route naar Parke di Lucha waar de verbrijzelde botten van Tula destijds in zee werden gegooid. Op die plek zou de gouverneur een brief van Koning Willem Alexander voor lezen en staatssecretaris Alexandra van Huffelen names de Nederlandse staat Tula in ere herstellen: van misdadiger naar vrijheidsstrijder, zodat er weer één gedeelde geschiedenis is in het Koninkrijk.

Het is nog onzeker wat er gaat gebeuren. Volgens de woordvoerder van de staatssecretaris wordt er koortsachtig overlegd. Er wordt op gezinspeeld om de ceremonie morgen zo spoedig mogelijk te laten gebeuren.