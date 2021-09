Reizen naar Curaçao met PCR test, dan maximaal 48 uur voor vertrek

20 Gedeeld

WILLEMSTAD – Reizigers naar Curaçao die uit een land komen waar de PCR test voor vertrek verplicht is moeten deze test maximaal 48 uur voor vertrek laten doen. Dit is een nieuwe maatregel die maandag 6 september ingaat.

De testresultaten moeten via de website van de overheid geüpload worden. Met deze maatregel wordt het belangrijk om de test te doen bij een bedrijf dat een snelle uitslag garandeert zodat de uitslag bekend is voor vertrek.

Reizigers vanuit Nederland en Bonaire naar Curaçao vallen in de oranje categorie, dus hoog risicoland, en moeten dus een PCR of antigeentest hebben. Arubanen vallen in de rode categorie.

De landen classificatielijst is hieronder toegevoegd. Meer informatie over reizen naar Curaçao staat op de website: https://gobiernu.cw/nl/corona-reizen-naar-curacao/

