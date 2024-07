Curaçao Remko Bicentini zet zich in voor goede doelen op Curaçao Redactie 01-07-2024 - 1 minuten leestijd

Mevr. Micky ontvangt van Bicentini kleding om aan de jeugd van Victoria Boys te overhandigen die deze heel goed kunnen gebruiken.

Remko Bicentini is momenteel op Curaçao en doneert kleding in wijken waar mensen het hard nodig hebben. Daarnaast is de oud-bondscoach van het Curaçaose bezig met het project ‘Van STRAAT naar STADION’. “Dat is in volle gang en verloopt uitstekend”, aldus Bicentini.

Het project ‘Van straat naar stadion’ is een wijkvoetbalcompetitie georganiseerd door Fundashon Bicentini Street League. Deze competitie vindt plaats tussen verschillende wijken op Curaçao. Het draait hierbij niet alleen om sportieve prestaties, maar vooral om maatschappelijke doelen.

Tijdens de competitie leren jongeren wat het betekent om te winnen, te verliezen en samen te werken. Daarnaast worden door middel van een bonus/malus systeem verschillende normen en waarden benadrukt en wordt fairplay hoog in het vaandel gedragen. Dit systeem stimuleert goed gedrag en samenwerking, terwijl onsportief gedrag bestraft wordt.

Het project heeft als doel om jongeren van de straat te halen en hen via sport een positieve en constructieve tijdsbesteding te bieden.